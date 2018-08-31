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1 вересня Музика Привітання

Так виглядає незвичайний круглий будинок у США

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Буднок був спроектований з повнорозмірним склом по периметру - фото 1
Буднок був спроектований з повнорозмірним склом по периметру / fxiang

Оригінальна резиденція в Маунт-Брук була спроектована ще в 1963 році фірмою Fritz Woehle, FAIA.

Оригінальний дизайн складається з круглого простору "барабан" з програмою, організованою радіально, цегляною стіною, яка перериває форму і створює центральну їдальню, камін, що відокремлює вітальню від переднього входу і прямокутної зовнішньої колоди.

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Буднок був спроектований з повнорозмірним склом по периметру "барабану", щоб використовувати вид на красивий пейзаж. Їдальня орієнтована всередину, має конічну стелю і дифузний просвіт. Власники люблять сучасний дизайн і захоплюються роботою Фріца. Крім того, вони завжди хотіли купити скляний будинок в лісі. Маючи це на увазі, студія Design Initiative розробила рішення, яке врівноважить минуле з новим. Основна мета проекту полягала в тому, щоб відновити первісний вигляд будинку, а також оновити резиденцію для задоволення сучасних потреб. Також важливо було розважити гостей і показати їм велику колекцію творів мистецтва і артефактів.

Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273443
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273447
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273445
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273441
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273438
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273437
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273435
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273434
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США - фото 273448
Так виглядає незвичайний круглий будинок у США

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Джерело: fxiang
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