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Так виглядає найменший населений острів світу

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Цей невеликий острів має площу трохи більше 300 м² - фото 1
Цей невеликий острів має площу трохи більше 300 м² / New York Post

Хто не мріяв оселитися на власному острові? Американська родина Сайзленд знайшла свій острів на архіпелазі річки Святого Лаврентія.

Завдяки мешканцям, один з 1864 безіменних клаптиків суші отримав гучну назву "Острів, на якому достатньо місця" (Just Room Enough Island). З 1950 року родина насолоджувалася самотністю. Але нещодавно, самі того не бажаючи, вони стали дуже популярні.

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Невеликий острів площею трохи більше 300 м² умістив затишний будиночок, велике дерево і крихітний майданчик для барбекю. Самотність Сайзлендів дуже відносна. Незважаючи на відсутність сусідів, огорожі та вуличного руху, вони стали популярні в Instagram. Численні туристи опублікували фото найменшого острова у соцмережі. Знімки викликали жваве обговорення. Багатьох користувачів цікавить, як живеться на острові завбільшки з невеликий будинок?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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