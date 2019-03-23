У Гонконгу планують побудувати штучний острів

У Гонконгу запустять проект Lantau Tomorrow Vision, який дасть місту додаткові 1000 гектарів землі. На них планують побудувати 260 тисяч нових будинків, що дуже добре, враховуючи населення.

Населення Гонконгу становить 7,4 мільйона осіб і місто зіткнулося з проблемою критичного дефіциту землі. Щоб розв'язати цю проблему, влада розробила вкрай амбітний проект – побудувати штучний острів, який обійдеться у суму близько 80 мільярдів доларів.

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Острів планують створити біля Лантау – найбільшого острова в Гонконзі, де розташований міський аеропорт. Новий острів буде розташовуватися на висоті не менше шести метрів над рівнем моря, як і аеропорт міста, і буде розрахований на те, щоб протистояти супертайфуну, з великою кількістю яких, за повідомленнями експертів, місто зіткнеться в найближчому майбутньому через зміни клімату.

На острові побудують 260 тисяч житлових будинків

Попри те що частина плану передбачає природоохоронний фонд у розмірі 127 мільйонів доларів, будівництво становить небезпеку і для навколишнього середовища, зокрема для зникаючого рожевого дельфіна.

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