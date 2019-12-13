Так виглядає найменший будинок на колесах

В Японії на виставці будинків на колесах представили найкомпактніший житловий автомобіль на планеті. Модель AZ-MAX k-ai побудована на базі Daihatsu Hijet.

Попри мініатюрні габарити в будинку-авто поміщаються чотири людини. У салоні встановлений диван, який розкладається у двоспальне ліжко. На другому ярусі є висувний матрац для двох людей. Є знімний столик, бак з водою.

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Житлове авто оснастили потужною батареєю, яка може опалювати салон, не запускаючи мотор. Дах у будинку-автомобіля підіймається, що дає можливість бути там в повний зріст для середньостатистичного японця. Привід у автобудинку може бути як передній, так і повний, а об'єм мотора – менше літра.

Коштує такий будинок на колесах трохи більше 25 тисяч доларів.

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