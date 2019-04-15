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Так виглядає найдорожчий у світі десерт: пальчики оближеш

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Ідея належить Джонатану Чебану – найкращому другові Кім Кардашян - фото 1
Ідея належить Джонатану Чебану – найкращому другові Кім Кардашян / duchesscookies

Вищій пілотаж чи неймовірне марнотратство? Подивіться на найдорожчий у світі десерт та дізнайтеся, скільки він коштує.

Пекарня Duchess Cookies в Нью-Йорку продає тістечко за 1000 доларів, наповнене рубіновим шоколадом і загорнуте в 23-каратне золото...

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Duchess Cookies пишається тим, що це "найдорожче" тістечко в світі. Його просто називають Тістечко за тисячу доларів.

Так виглядає найдорожчий у світі десерт: пальчики оближеш - фото 321588

Тістечко наповнене рубіновим шоколадом – натурально-рожевий варіант, який вважається четвертим шоколадом в світі поруч з молочним, чорним і білим. Ідея належить Джонатану Чебану – найкращому другові Кім Кардашян. Тістечко подають в спеціальній упаковці з порцеляни і прикрашають прісноводними перлами.

Так виглядає найдорожчий у світі десерт: пальчики оближеш - фото 321587
Так виглядає найдорожчий у світі десерт: пальчики оближеш - фото 321586

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Джерело: duchesscookies
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