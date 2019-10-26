Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі

  • 18
Bombardier Global 7500 - фото 1
Bombardier Global 7500 / privatefly

Американська авіабудівна корпорація Gulfstream представила свій новий бізнес-джет G700, який стане найдорожчим лайнером у бізнес-авіації.

Зараз пальму першості в цьому сегменті утримує Bombardier Global 7500, але у 2022 році його має змістити новий лайнер від Gulfstream.

І ще: Встановлено рекорд найдовшого безперервного авіарейсу

Довжина салону новинки Gulfstream складе 17,3 м (на 0,6 м більше, ніж у Global 7500), висота стелі – 1,9 м, а ширина – 2,5 м. Gulfstream G700 здатний розвивати швидкість до 1133 км/год завдяки новим двигунам Rolls Royce Pearl 700 і долати відстань до 13 890 км.

Коштувати такий лайнер буде 75 млн доларів, що приблизно на 3 млн доларів дорожче нинішнього рекордсмена від Bombardier.

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі - фото 363882

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі - фото 363883

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі - фото 363884

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі - фото 363885

Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі - фото 363886

Читайте також: Український АН-225 підірвав мережу, проїхавшись мостом над жвавим автобаном: відеофакт

Джерело: privatefly
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
  • 22 жовтня, 16:41
  • 1642
Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
  • 21 жовтня, 14:30
  • 17905
Привітання з Днем автомобіліста 2019 і прикольні картинки водіям
  • Вчора, 13:05
  • 6967
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл