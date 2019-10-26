Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі

Американська авіабудівна корпорація Gulfstream представила свій новий бізнес-джет G700, який стане найдорожчим лайнером у бізнес-авіації.

Зараз пальму першості в цьому сегменті утримує Bombardier Global 7500, але у 2022 році його має змістити новий лайнер від Gulfstream.

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Довжина салону новинки Gulfstream складе 17,3 м (на 0,6 м більше, ніж у Global 7500), висота стелі – 1,9 м, а ширина – 2,5 м. Gulfstream G700 здатний розвивати швидкість до 1133 км/год завдяки новим двигунам Rolls Royce Pearl 700 і долати відстань до 13 890 км.

Коштувати такий лайнер буде 75 млн доларів, що приблизно на 3 млн доларів дорожче нинішнього рекордсмена від Bombardier.

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