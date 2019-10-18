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Так виглядає найдорожча монета у світі

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Золотий динар - фото 1
Золотий динар / novinite

Золотий динар 732 року нашої ери пішов в торги. Початкова вартість однієї з найрідкісніших монет у світі становить 1,5 мільйона фунтів!

Всього у світі залишився десяток аналогічних монет.

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Деякі в приватних колекціях, інші можна побачити в музеї. Виставлений на торги динар цінний не тільки визначною збереженістю. По суті, він є унікальною рідкістю і навіть важливим історичним документом. Цікаво, що золото для динара добули в руднику неподалік від Мекки – функціонує він і сьогодні.

Торги почнуться вже з 24 жовтня. Але експерти вже зараз припускають, що вартість монети злетить як мінімум удвічі.

Так виглядає найдорожча монета у світі - фото 362343

Так виглядає найдорожча монета у світі - фото 362344

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Джерело: novinite
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