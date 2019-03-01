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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Так виглядає найбільший в історії літак

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У цього літака було аж 9 крил - фото 1
У цього літака було аж 9 крил / YouTube

Уявіть собі плавучий будинок суміщений з літаком. Саме ця ідея лягла в основі проекту Caproni Ca.60 Noviplano.

Одним зі справжніх літаків-франкенштейнів у історії людства став гідролітак Caproni Ca.60. Найбільший в світі, цей літаючий човен мав 8 двигунів, 9 крил і міг підняти у повітря до ста людей.

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Головний конструктор і власник підприємства Джованні Баттіста Капроні вирішив перевершити всіх. Тому в 1919 році почалася розробка найбільшого (на той момент) літака в світі. Синьйор Капроні офіційно заявив, що скоро настане той час, коли стануть буденністю величезні авіалайнери місткістю понад сотні пасажирів. А щоб розширити географію польотів, літак має вміти сідати на воду.

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Щоб підняти в небо фюзеляж 100-місного літака, потрібна величезна підйомна сила. Для нової машини, що отримала назву Caproni Ca.60 Noviplano, використовували схему, коли крила розташовувалися трьома групами по три штуки, одне над іншим. Таким чином, всього крил було дев'ять, причому їх взяли з серійних бомбардувальників.

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Джерело: reddit
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