Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Так виглядає найбільший аеропорт в світі

  • 33
Тут є 500 паркувальних місць для літаків - фото 1
Тут є 500 паркувальних місць для літаків / vitol

Новий аеропорт Стамбула – це авіаційний центр Європи майбутнього. Площа аеропорту становить 1 300 000 кв.м.!

Відкриття цього аеропорту головна авіаційна подія року. Мега-хаб розширює можливості вже сьогодні і закладає міцний фундамент для зростання авіаперевезень на найближчі десятиліття.

І ще: Стюардеса розповіла про зовнішні ознаки небезпечних авіапасажирів

Аеропорт офіційно відкрився 29 жовтня 2018 року і зараз працює в тестовому режимі з декількома внутрішніми рейсами, повноцінний запуск першої черги аеропорту відбудеться 30-31 грудня 2018 року. Максимальні потужності у момент відкриття першої черги становитимуть 90 млн пасажирів на рік, а до 2025 року вони збільшаться до 200 млн пасажирів! Тут є:

  • найбільший аеропорт в світі під одним дахом
  • площа 1 300 000 кв.м.
  • 52 тис кв.м. магазинів duty free
  • 22 тис кв.м. площа бізнес-лонжу
  • 500 стійок реєстрації в одному величезному залі
  • 228 кабінок паспортного контролю
  • 143 телетрапи
  • 80% рейсів будуть обслуговуватися через телетрапи
  • 500 паркувальних місць для літаків

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292768

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292769

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292770

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292771

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292772

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292774

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292773

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292775

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292776

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292777

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292778

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292779

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292780

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292781

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292782

Так виглядає найбільший аеропорт в світі - фото 292783

Читайте також: 9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд

Джерело: vitol
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Магнітні бурі у грудні 2018: календар небезпечних дат в Україні
  • Вчора, 11:15
  • 1071
Дорофєєва вирішила втерти носа Кім Кардашян: відео, яке треба бачити!
  • Вчора, 20:20
  • 2042
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1142
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі