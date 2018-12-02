Так виглядає найбільший аеропорт в світі

Тут є 500 паркувальних місць для літаків / vitol

Новий аеропорт Стамбула – це авіаційний центр Європи майбутнього. Площа аеропорту становить 1 300 000 кв.м.!

Відкриття цього аеропорту – головна авіаційна подія року. Мега-хаб розширює можливості вже сьогодні і закладає міцний фундамент для зростання авіаперевезень на найближчі десятиліття.

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Аеропорт офіційно відкрився 29 жовтня 2018 року і зараз працює в тестовому режимі з декількома внутрішніми рейсами, повноцінний запуск першої черги аеропорту відбудеться 30-31 грудня 2018 року. Максимальні потужності у момент відкриття першої черги становитимуть 90 млн пасажирів на рік, а до 2025 року вони збільшаться до 200 млн пасажирів! Тут є:

найбільший аеропорт в світі під одним дахом

площа 1 300 000 кв.м.

52 тис кв.м. магазинів duty free

22 тис кв.м. площа бізнес-лонжу

500 стійок реєстрації в одному величезному залі

228 кабінок паспортного контролю

143 телетрапи

80% рейсів будуть обслуговуватися через телетрапи

500 паркувальних місць для літаків

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