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9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд

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Друзі побували у дев'яти столицях - фото 1
Друзі побували у дев'яти столицях

Виснажливу поїздку бізнес-партнери здійснили задля нового перинатального центру в Единбурзі.

Двоє друзів встановили світовий рекорд, відвідавши дев'ять столиць світу за 24 години.

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Адам Лейтон і Кріс Флетчер з Единбурга побували у Лондоні, Парижі, Брюсселі, Амстердамі, Берліні, Празі, Братиславі, Відні та Будапешті.

Для цього їм довелося сісти на сім потягів, п'ять автобусів і здійснити два перельоти.

Вони побили попередній рекорд у "Книзі рекордів Гіннеса" усього на 10 хвилин і відвідали на одну столицю більше. При цьому провели усього 4 хвилини у Братиславі та 10 хвилин у Брюсселі.

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291906

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291907

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291908

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291909

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291910

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291911

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291912

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291913

9 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд - фото 291914

Мета цієї виснажливої поїздки – зібрати гроші (близько 1000 фунтів стерлінгів) для перинатального центру в Единбурзі, що шотландським хлопцям і вдалося.

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Джерело: Daily Mail
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