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Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті

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Найбільше шкоди було завдано острову Бікіні - фото 1
Найбільше шкоди було завдано острову Бікіні / livescience

У світі, крім Чорнобиля, існує ще одне місце, де смерть від радіації може наздогнати ще швидше.

Цим місцем є район так званих Маршаллових островів, розташованих в Тихому Океані.

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На їх території, з 1946 по 1960 роки, американські військові проводили випробування ядерної зброї. Зокрема, на островах під назвами Бікіні і Еніветок було проведено близько 67 ядерних випробувань, які залишили після себе радіоактивні частинки, які занапастили понад 800 місцевих жителів.

Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті - фото 341878

Найбільше шкоди було завдано острову Бікіні. На початку липня 1946 року на її території була підірвана атомна бомба, аналогічна Товстунові, яку скинули на японський острів Нагасакі. Бомба була скинута на 73 застарілі військові кораблі, і після вибуху в повітрі залишилося багато радіоактивних частинок, небезпечних для здоров'я місцевих жителів.

Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті - фото 341879
Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті - фото 341880

Острів залишається небезпечним для здоров'я навіть зараз, це було доведено дослідниками з Колумбійського університету. На їхню думку, концентрація радіоактивних речовин на території Маршаллових островів наразі набагато вища, ніж в Чорнобилі.

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Джерело: livescience
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