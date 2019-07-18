Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті

У світі, крім Чорнобиля, існує ще одне місце, де смерть від радіації може наздогнати ще швидше.

Цим місцем є район так званих Маршаллових островів, розташованих в Тихому Океані.

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На їх території, з 1946 по 1960 роки, американські військові проводили випробування ядерної зброї. Зокрема, на островах під назвами Бікіні і Еніветок було проведено близько 67 ядерних випробувань, які залишили після себе радіоактивні частинки, які занапастили понад 800 місцевих жителів.

Найбільше шкоди було завдано острову Бікіні. На початку липня 1946 року на її території була підірвана атомна бомба, аналогічна Товстунові, яку скинули на японський острів Нагасакі. Бомба була скинута на 73 застарілі військові кораблі, і після вибуху в повітрі залишилося багато радіоактивних частинок, небезпечних для здоров'я місцевих жителів.

Острів залишається небезпечним для здоров'я навіть зараз, це було доведено дослідниками з Колумбійського університету. На їхню думку, концентрація радіоактивних речовин на території Маршаллових островів наразі набагато вища, ніж в Чорнобилі.

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