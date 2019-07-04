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Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль

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1938 Phantom Corsair - фото 1
1938 Phantom Corsair / gatsbyonline

Цей неймовірний автомобіль був створений всього в одному екземплярі за примхою Раста Хайнца, спадкоємця найбільшої американської компанії з виробництва харчових продуктів.

Хлопець сам вигадав концепцію і дизайн цієї машини і брав участь у всіх етапах її створення. Фантастичний і розкішний Phantom Corsair був представлений на суд публіки в 1938 році і здався глядачам справжнім одкровенням з далекого майбутнього.

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Історія появи Phantom Corsair дивовижна. Творець автомобіля, Раст Хайнц, був не дуже дисциплінованою людиною і хотів робити лише те, що йому до душі. У 22 роки він кинув престижний Єльський університет і повернувся до рідної домівки.

Але, всупереч очікуванням сім'ї, юний Хайнц не виявив інтересу до виробництва кетчупів і майонезів, а вирішив зайнятися конструюванням. У 1936 році Раст придбав новенький автомобіль Cord 810/812 і вирішив переробити його на щось нове і незвичайне:

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338351

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338352

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338353

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338354

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338355

Так виглядає найбільш футуристичний ретро-автомобіль - фото 338356

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Джерело: gatsbyonline
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