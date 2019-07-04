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Найкращі дизельні кросовери на українському ринку

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Kia Sportage - фото 1
Kia Sportage / uzr.com

Сегмент кросоверів продовжує триматися на піку популярності, а дизельні двигуни в нашій країні не менш актуальні.

Кросовери з дизельними двигунами більш економічні, мають великий крутний момент і менш вимогливі до якості палива, що цілком відповідає нашим реаліям.

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Renault Duster
У минулому році французький SUV потрапив до нас вже в новому поколінні і утримався в першій трійці найбільш популярних автомобілів на ринку України. Завдяки широкому вибору комплектацій, присутності дизельного мотора в лінійці і підвищеним позашляховим якостям.

Найкращі дизельні кросовери на українському ринку - фото 337992

Toyota LC Prado
Легендарний позашляховик пережив легкі поновлення, але все ще зберігає статус найкращого пройдисвіта на бездоріжжі. Крім того він має високий соціальний статус, надійність, але далеко не економічність.

Найкращі дизельні кросовери на українському ринку - фото 337994

Kia Sportage
Ще один лідер ринку серед кросоверів. Кореєць відразу пропонує хороші комплектації, нові технології і комфорт в салоні. І все це за прийнятну ціну. Більш того, дизельні двигуни вважаються дуже економічними і користуються в цьому випадку найбільшим попитом.

Найкращі дизельні кросовери на українському ринку - фото 337995

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Джерело: uzr.com.ua
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