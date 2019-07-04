Найкращі дизельні кросовери на українському ринку

Сегмент кросоверів продовжує триматися на піку популярності, а дизельні двигуни в нашій країні не менш актуальні.

Кросовери з дизельними двигунами більш економічні, мають великий крутний момент і менш вимогливі до якості палива, що цілком відповідає нашим реаліям.

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Renault Duster

У минулому році французький SUV потрапив до нас вже в новому поколінні і утримався в першій трійці найбільш популярних автомобілів на ринку України. Завдяки широкому вибору комплектацій, присутності дизельного мотора в лінійці і підвищеним позашляховим якостям.

Toyota LC Prado

Легендарний позашляховик пережив легкі поновлення, але все ще зберігає статус найкращого пройдисвіта на бездоріжжі. Крім того він має високий соціальний статус, надійність, але далеко не економічність.

Kia Sportage

Ще один лідер ринку серед кросоверів. Кореєць відразу пропонує хороші комплектації, нові технології і комфорт в салоні. І все це за прийнятну ціну. Більш того, дизельні двигуни вважаються дуже економічними і користуються в цьому випадку найбільшим попитом.

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