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Чоловік зімітував політ бізнес-класом у ванній: курйозне відео

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Чоловік зімітував політ бізнес-класом у ванній: курйозне відео - фото 1

Житель Голландії показав "політ" в бізнес-класі у власній ванній. На це у нього пішло десять хвилин. Кумедним відео "турист" поділився у соцмережі TikTok

Турист з Роттердама Єрон Гортворст зімітував політ в літаку за допомогою планшета і пральної машинки. Так, чоловік показав, як дивиться в ілюмінатор і п'є вино.

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Насправді, голландець поставив свій планшет із зображенням вигляду з ілюмінатора за дверцята пральної машини. Сам він сів на підлогу у ванній і зробив знімок з необхідного ракурсу.

Відзначається, що сам Гортворст ніколи не літав бізнес-класом. Чоловік пожартував, що йому знадобилося десять хвилин для "обладнання знімального майданчика" і трьох дублів.

@jeroengortworst

Quarantine day 14 got me like... ##fy ##fyp ##foryou ##foryoupage

♬ origineel geluid - jeroengortworst

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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