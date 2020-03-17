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Так виглядає дорослішання: кумедне відео розсмішило Reddit

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Так виглядає дорослішання - фото 1
Так виглядає дорослішання

Доросле життя сповнене крутих і не надто моментів, а головний герой відео стикнувся із буденною справою кожного громадянина. Навіть у юному віці він вже усвідомив, що йому це не подобається.

На платформі Reddit користувач з ніком PPIIKKAACCHHUU поділився епічним відео з сімейного вечора ігор, яке стрімко набирає популярності. За лічені години допис переглянули понад 15 тисяч осіб, а ще більше як 300 залишили коментарі.

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Річ у тому, що родина грала у монополію і наймолодшого гравця дуже розчарувало те, що він втратив свої гроші через податки. Таке воно – доросле життя. І поки частина коментаторів не могли втримати сміх від такої реакції на гру, то частина зізналась, що почувається так само постійно, коли перевіряє свій гаманець.

Growing up be like: from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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