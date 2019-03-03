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Так виглядає дивовижне замерзле Біле море

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Поньгома – старе поморське село - фото 1
Поньгома – старе поморське село / anton-petrus

Фотограф розповів про свою подорож до Білого моря. А також зробив декілька приголомшливих знімків.

Тиждень без зв'язку в карельській глушині: шикарна можливість відпочити від міського шуму, інформаційного сміття і перезавантажити свій мозок.

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"Чи зміг би міський житель вижити в селі на краю світу? Питання, на яке може бути кілька відповідей. Така кардинальна зміна способу життя могла б просто звести з розуму. Без затишних чатиків у мережі, смачного латте і, найголовніше, теплого туалету. Але разом з цим в комплекті йде тиша і шикарний вид на Біле море", – пише фотограф.

На фото село Поньгома – старе поморське село, зараз, на жаль, на межі зникнення. Велика частина будинків виглядають як скелети, дивлячись на які відчуваєш мороз по шкірі.

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Джерело: anton-petrus
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