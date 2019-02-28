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Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри

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Снігова стіна сягає 15-20 метрів у висоту - фото 1
Снігова стіна сягає 15-20 метрів у висоту

Щорічно головною визначною пам'яткою острова Хонсю стає "Дах Японії" – гірський екскурсійний маршрут між Татеяма й Омата. Просто гляньте на фото цього дивовижного коридору.

На одному з відрізків шляху дорогу обрамлюють "стіни" зі снігу, висота яких сягає 15-20 метрів.

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У сезон, коли маршрут відкритий для туристів (приблизно з квітня до середини червня), глянути на снігові стіни щодня приїжджає до п'яти тисяч осіб.

При цьому, потрапити на маршрут можна лише на спеціальному автобусі, і така екскурсія обійдеться приблизно у 40 доларів.

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310768

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310769

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310770

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310771

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310772

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310773

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310774

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310775

Як виглядає сніговий коридор у Японії: ефектні кадри - фото 310776

Хотіли б і ви проїхатися таким сніговим коридором?

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Джерело: tjournal
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