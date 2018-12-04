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День Святого Миколая Х-фактор

Так виглядає Будапешт перед Різдвом

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Особливо казкові у Будапешті різдвяні трамваї і тролейбуси - фото 1
Особливо казкові у Будапешті різдвяні трамваї і тролейбуси / klonblog

Ці казкові фото Будапешта вкотре нагадають вам, що свята вже близько.

Фотограф Тамаша Ріцаві завжди намагається в своїх роботах зловити ефемерний момент.

І ще: Чому варто поїхати у Будапешт

Це спосіб порівняти старе і нове, згадати ті дні, які давно минули, і виявити магію, яка захована в кожному місті. І здається, Будапешт – найкраще для цього місце. Тамаша Ріцаві півдня працює водієм автобуса, а в решту часу фотографує. І Різдво – прекрасний час, щоб відобразити особливу атмосферу, притаманну тільки цьому періоду. Саме в грудні місто оживає і висвітлюється численними миготливими вогниками. І вам особливо пощастить, якщо на вулицях Будапешта ви застанете різдвяні трамваї і тролейбуси.

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293300

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293301

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293302

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293303

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293304

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293305

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293306

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293307

Так виглядає Будапешт перед Різдвом - фото 293308

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Джерело: klonblog
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