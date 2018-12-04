Так виглядає Будапешт перед Різдвом

Ці казкові фото Будапешта вкотре нагадають вам, що свята вже близько.

Фотограф Тамаша Ріцаві завжди намагається в своїх роботах зловити ефемерний момент.

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Це спосіб порівняти старе і нове, згадати ті дні, які давно минули, і виявити магію, яка захована в кожному місті. І здається, Будапешт – найкраще для цього місце. Тамаша Ріцаві півдня працює водієм автобуса, а в решту часу фотографує. І Різдво – прекрасний час, щоб відобразити особливу атмосферу, притаманну тільки цьому періоду. Саме в грудні місто оживає і висвітлюється численними миготливими вогниками. І вам особливо пощастить, якщо на вулицях Будапешта ви застанете різдвяні трамваї і тролейбуси.

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