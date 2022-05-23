Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів

Поки кремлівська пропаганда розповідає легенди про бандерівців, то в Україні вирішили потролити окупантів реальними "Бандеромобілями". І вони мають справді ефектний вигляд!

Російська пропаганда намагається з усіх сил зазомбувати населення РФ та виставити Україну у найгіршому світлі у всьому світі, але останню місію вона провалює. Але це не заважає окупантам розповідати казочки про "злих бандерівців" та "Бандеромобілі". Тому в оперативному командуванні "Захід" вирішили показати, яким може бути цей транспорт.

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Славнозвісні "Бандеромобілі", яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!, – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Захід"

Оперативне командування "Захід"

Оперативне командування "Захід"

Оперативне командування "Захід"

Відзначимо, що станом на 23 травня російські окупанти втратили 29 200 військових, 3 166 бойових броньованих машин, 604 артилерійські системи. Повний перелік втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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