Так виглядатиме новий електричний кросовер Chevrolet

Chevrolet Menlo EV готується до старту продажів у Китаї: місцевий сертифікаційний орган опублікував зображення електромобіля та поділився деякими характеристиками. Очікується, що прем'єра моделі відбудеться у вересні в рамках автовиставки в китайському Ченду.

Новинка побудована на базі електричного хетчбека Buick Velite 6 MAV EV. За одними даними, Menlo EV – аналог електричного Chevrolet Bolt з нульовим рівнем викидів, за іншими – Menlo розроблений винятково для ринку Піднебесної та технічно відрізняється від електрокара для США. При цьому Menlo EV і Bolt EUV можуть отримати схожий дизайн.

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Про кросовер на знімках відомо, що він рухається завдяки електричній силовій установці потужністю близько 174 кінських сил, а максимальна швидкість складає 150 кілометрів на годину. При цьому місткість акумулятора та запас ходу не наводяться.

Для порівняння, на американському ринку представлений електричний хетчбек Bolt, який комплектується 203-сильним електромотором і проїжджає на одній зарядці 380 кілометрів на годину.

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