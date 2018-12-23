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Так виглядали перші торгові автомати у США

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У минулому столітті американці сходили з розуму від автоматів - фото 1
У минулому столітті американці сходили з розуму від автоматів / Div.bg

Перші такі чудо-машини з'явилися саме в США, а не в Японії.

Всім відомо, що американці – любителі автоматизації.

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У США відкрили перші ресторани швидкого харчування з їх революційним методом обслуговування, американець Форд першим став використовувати конвеєр для потокового виробництва автомобілів, у Штатах видали перший патент на торгові автомати...

У минулому столітті американці сходили з розуму від автоматів. Спробуйте вгадати, що в них НЕ продавали: черв'яків, страховку або чоловічі шорти? Насправді, все це продавали. До вашої уваги незвичайні торговельні автомати з США і не тільки.

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Джерело: naturtreenspicerx
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