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Сучасна історія Попелюшки: чарівні фото

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Як виглядає сучасна Попелюшка - фото 1
Як виглядає сучасна Попелюшка / instagram.com/jovanarikalo

Талановита фотограф показала історію сучасної Попелюшки в атмосферних знімках. Зацініть!

Знайомтесь, Джована Рікало (Jovana Rikalo) – професійна фотохудожниця, яка обожнює розповідати цілі історії завдяки своїм роботам. Нещодавно вона побачила на вулицях міста золоту карету у прикрасах, яка викликала у неї бажання відтворити відому казку про Попелюшка.

Більше робіт Джовани: Фотограф створює історії з незвичайного ракурсу

"Я хотіла створити історію з моделлю у великій золотій сукні в снігу. Того ранку ми прокинулись о 3 ранку, почався сніг, і все було так магічно!", – ділиться Джована. Це варто побачити:

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Джерело всіх фото: instagram.com/jovanarikalo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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