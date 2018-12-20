Сучасна історія Попелюшки: чарівні фото

Талановита фотограф показала історію сучасної Попелюшки в атмосферних знімках. Зацініть!

Знайомтесь, Джована Рікало (Jovana Rikalo) – професійна фотохудожниця, яка обожнює розповідати цілі історії завдяки своїм роботам. Нещодавно вона побачила на вулицях міста золоту карету у прикрасах, яка викликала у неї бажання відтворити відому казку про Попелюшка.

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"Я хотіла створити історію з моделлю у великій золотій сукні в снігу. Того ранку ми прокинулись о 3 ранку, почався сніг, і все було так магічно!", – ділиться Джована. Це варто побачити:

Джерело всіх фото: instagram.com/jovanarikalo

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