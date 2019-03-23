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Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду

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Дослідники мали намір вперше перетнути пішки Південний полюс - фото 1
Дослідники мали намір вперше перетнути пішки Південний полюс / artsandculture

Зібрали найпопулярніші фотографії Антарктиди, створені Френком Херлі. Ці фото зроблені понад сто років тому!

Джеймс Френсіс Херлі – найзнаменитіший австралійський фотограф і шукач пригод першої половини XX століття.

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Його кар'єра почалася в 1910-х роках під час експедиції до Антарктиди, де він показав себе "воїном з камерою, готовим піти куди завгодно". У жовтні 1914 року, через кілька місяців після початку Першої світової війни, дослідник сер Шаклтон зібрав експедицію в Антарктиду, до складу якої увійшов фотограф Френк Херлі. Група з 27 людей з 69 їздовими собаками вирушила в подорож зі столиці Аргентини Буенос-Айреса.

Дослідники мали намір вперше перетнути пішки Південний полюс. Однак їх корабель так і не досяг призначеної мети, потрапивши в крижану пастку, а його команді довелося залишити судно і спорудити намети неподалік. Мандрівники опинилися в повній ізоляції.

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Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316352

Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316353

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Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316355

Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316356

Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316357

Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316358

Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду - фото 316359

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Джерело: artsandculture
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