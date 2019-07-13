Чому не варто користуватися спіралями проти комарів

Використання спіральок проти комарів може спровокувати погіршення стану здоров'я, а також загрожує стан серцево-судинної системи. Дим таких спіралей насичений потенційно небезпечними речовинами, – наголошують науковці.

Учені встановили, що тривале використання спіралей від комарів може негативно позначитися на здоров'ї, оскільки призводить до того, що в повітрі, що вдихається людьми, поширюються небезпечні мікрочастинки.

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Фахівці аналізували склад викидів всередині приміщень, в яких застосовувалися спіралі проти комарів. Зокрема, якість повітря вивчалася як при дії таких спіралей, так і перед їх підпалюванням, а також після їх роботи. Дослідників цікавила наявність важких металів на зразок міді, алюмінію, цинку, свинцю, селену й інших, які токсично діють на людський організм.

При цьому, констатували вчені, у димі спіралей були виявлені не тільки важкі метали, – у цілому експерти нарахували понад 4 000 різних хімічних речовин.

Спіралі проти комарів викидають у повітря шкідливі речовини

Випробування з різними видами спіралей проти комарів показали: у димі всіх цих засобів спостерігалася максимальна концентрація алюмінію, міді, цинку та марганцю.

При тривалому застосуванні спіралей проти комарів може виникати загроза здоров'ю, включаючи підвищений ризик хвороб серця, – констатували фахівці.

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