Так реагує мозок на поцілунок мами і дитини: видовищний знімок

Батьківські поцілунки добре впливають на мозок дитини, посилюючи вироблення гормонів щастя, радості, ейфорії і задоволення.

Вченим вдалося створити перший у світі магнітно-резонансний знімок, що показує зв'язок матері і дитини під час поцілунку. На знімку зображені нейробіолог Ребека Саксе, яка цілує свого двомісячного сина.

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На знімку видно, що мозок дитини темний і більш гладкий. Це тому, що у дитини поки менше білої речовини. Поцілунок викликає хімічну реакцію в мозку, під час якої відбувається виділення гормону любові і прихильності, окситоцину, а також таких гормонів як дофамін, серотонін і вазопресин.

Дофамін активізує систему "винагороди мозку", що дозволяє нам відчувати себе добре, а серотонін регулює наш настрій. Вазопресин пов'язує матерів з немовлятами та романтичних партнерів між собою.

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