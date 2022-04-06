Так працює Стугна-П: десантники знищили бойовий вертоліт окупантів – відео

Українські військові продовжують ефективно знищувати ворожу техніку, що лише підтверджує нове відео від житомирських десантників. Російський бойовий вертоліт не пережив зустріч зі "Стугною".

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показала нове відео з неймовірною роботою українських бійців, які зуміли позбавити армію окупанта ще одного вертольота. Цього разу професіоналізмом похизувалась 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ під час боїв на Харківщині.

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Вже вдруге житомирські десантники завдяки протитанковим засобам знищують повітряні сили ворога. А на відео можна побачити, як чудово працює "Стугна-П" проти розвідувально-ударного вертольота КА-52 "Алігатор", що належав російським військовим. Рекомендуємо дивитись запис зі звуком:

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