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війна

Так працює Стугна-П: десантники знищили бойовий вертоліт окупантів – відео

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Стугна-П допомагає українським бійцям нищити техніку окупантів - фото 1
Стугна-П допомагає українським бійцям нищити техніку окупантів

Українські військові продовжують ефективно знищувати ворожу техніку, що лише підтверджує нове відео від житомирських десантників. Російський бойовий вертоліт не пережив зустріч зі "Стугною".

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показала нове відео з неймовірною роботою українських бійців, які зуміли позбавити армію окупанта ще одного вертольота. Цього разу професіоналізмом похизувалась 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ під час боїв на Харківщині.

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Вже вдруге житомирські десантники завдяки протитанковим засобам знищують повітряні сили ворога. А на відео можна побачити, як чудово працює "Стугна-П" проти розвідувально-ударного вертольота КА-52 "Алігатор", що належав російським військовим. Рекомендуємо дивитись запис зі звуком:

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