30 ОМБр розгромила техніку окупантів в лісі – запальне відео

Українські військові продовжують захищати українську землю та відбивати атаки ворогів. Цього разу у кадр потрапило ефектне знищення техніки російських військових.

Окупанти намагаються ховатись посеред лісів, однак дуже недооцінюють наших військових. Приміром, від 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького неможливо втекти у північних областях. І це лише підтверджує справді запальне відео, яким бійці поділились на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чергове запальне у буквальному сенсі відео про знищення ворожої техніки на сході України. Майстри справи – військові з 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Гнатимемо ворогів зі своєї землі! Ми обов’язково переможемо! – зазначають в оперативному командуванні "Північ".

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