Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini

  • 8
Наразі це лише концепт, але він може втілитися в життя з часом - фото 1
Наразі це лише концепт, але він може втілитися в життя з часом

Дизайн-студія Officina Armare з Мілану перенесла естетику Lamborghini на воду та придумала концептуальний швидкісний катер A43. Залежно від модифікації судно пропонують оснащувати моторами Mercury Racing або атмосферними двигунами V12 як у топової лінійки італійських суперкарів.

Спідбот Officina Armare витриманий у традиційному для Lamborghini дизайні з безліччю ламаних ліній і плоских поверхонь.

І ще: Гоночний катер з двигуном Ferrari пустять з молотка

Одним з орієнтирів називається Centenario Roadster. І хоча A43 поки існує у вигляді рендерів, передбачається, що в довжину катер водотоннажністю сім тонн налічуватиме 13,25 метра, а в ширину – 3,7 метра. Судно в теорії можна оснастити гвинто-керманичами колонками Caterpillar Three60, моторами Mercurу Racing (2x540 сил) або двома 6.5 V12 Lamborghini, кожен потужністю по 700 сил.

Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini - фото 347559
Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini - фото 347560

Серед особливостей A43: бічні підрулюючі пристрої в носовій частині, що перенаправляють повітряні потоки в тунелі, а також повітрозабірники для охолодження двигунів у вуглепластиковому корпусі, які забезпечують аеродинамічну підйомну силу. На борту судна є обідній стіл, відсік для шампанського, кліматична установка, диван, туалет, раковина і ванна кімната з душем.

Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini - фото 347557
Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini - фото 347558

У цілому A43 схожий на класичні спідботи, але зі своїм унікальним дизайном. Правда, про запуск виробництва катерів мова поки не йде. Адаптувати стилістку автомобілів до катерів і яхт намагаються багато компаній, наприклад, верф Cigarette Racing – давній партнер Mercedes-Benz AMG. Взимку компанії представили катер 41 'AMG Carbon Edition, натхненний "чотирьохдверним купе" GT.

Варто знати: Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • Вчора, 14:25
  • 560
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 557
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1683760
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології