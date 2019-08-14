Так міг би виглядати швидкісний катер з дизайном Lamborghini

Наразі це лише концепт, але він може втілитися в життя з часом

Дизайн-студія Officina Armare з Мілану перенесла естетику Lamborghini на воду та придумала концептуальний швидкісний катер A43. Залежно від модифікації судно пропонують оснащувати моторами Mercury Racing або атмосферними двигунами V12 як у топової лінійки італійських суперкарів.

Спідбот Officina Armare витриманий у традиційному для Lamborghini дизайні з безліччю ламаних ліній і плоских поверхонь.

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Одним з орієнтирів називається Centenario Roadster. І хоча A43 поки існує у вигляді рендерів, передбачається, що в довжину катер водотоннажністю сім тонн налічуватиме 13,25 метра, а в ширину – 3,7 метра. Судно в теорії можна оснастити гвинто-керманичами колонками Caterpillar Three60, моторами Mercurу Racing (2x540 сил) або двома 6.5 V12 Lamborghini, кожен потужністю по 700 сил.

Серед особливостей A43: бічні підрулюючі пристрої в носовій частині, що перенаправляють повітряні потоки в тунелі, а також повітрозабірники для охолодження двигунів у вуглепластиковому корпусі, які забезпечують аеродинамічну підйомну силу. На борту судна є обідній стіл, відсік для шампанського, кліматична установка, диван, туалет, раковина і ванна кімната з душем.

У цілому A43 схожий на класичні спідботи, але зі своїм унікальним дизайном. Правда, про запуск виробництва катерів мова поки не йде. Адаптувати стилістку автомобілів до катерів і яхт намагаються багато компаній, наприклад, верф Cigarette Racing – давній партнер Mercedes-Benz AMG. Взимку компанії представили катер 41 'AMG Carbon Edition, натхненний "чотирьохдверним купе" GT.

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