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Гоночний катер з двигуном Ferrari пустять з молотка

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У 1953 році катер побив рекорд швидкості - фото 1
У 1953 році катер побив рекорд швидкості

На сайті DuPont Registry з'явилося оголошення про продаж гоночного глісера Arno XI з двигуном Ferrari. Його побудували у 1952 році на замовлення Ахілла Кастольди, який прагнув встановити світовий рекорд швидкості на воді, а силову установку розпорядився виділити сам Енцо Феррарі.

Побудову глісера довірили італійській верфі Cantiere Timossi, що базується на озері Комо. Це судно з корпусом з листяних порід дерева, покритих шпоном червоного дерева. Встановити двигун Ferrari планувалося спочатку, тому Кастольди купив 4,5-літровий агрегат V12 від моделі 375, але дізнавшись про рекорд, Енцо Феррарі розпорядився виділити йому інженерів і доставити аналогічний двигун, але у формульній специфікації.

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Агрегат допрацювали і перевели на метанол. Це зажадало збільшення ступеня стиснення, установки подвійного магнето замість розподільника та котушок запалювання і більш "гарячих" свічок. Крім того, двигун укомплектували двома приводними нагнітачами, кожен з чотирикамерним карбюратором Weber. У результаті його потужність зросла з 385 до понад 600 кінських сил.

У жовтні 1953 року Кастольди на озері Ізео в Італії розігнався до 241,708 кілометра на годину і встановив рекорд у класі катерів масою 800 кілограмів. Це досягнення ще нікому не вдалося перевершити.

У 2012 році Timossi-Ferrari Arno XI продали на аукціоні в Монако за 868 000 євро.

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Джерело: dupontregistry
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