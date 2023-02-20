Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все

З фіолетової картоплі готують фіолетові чипси або картопляне пюре. Виробник переконує, що на смак – це звичайна картопля, але з високим вмістом антиоксидантів та незвичного кольору.

Селекціонери на Чернігівщині вивели екзотичну картоплю з фіолетовим м’якушем, фото якої показали на сторінці "Чернігівеліткартопля" на сторінці у Facebook.

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У лабораторії схрещували один з перуанських сортів з власним сортом і створили "Чорний Либідь" –середньостиглий сорт картоплі столового призначення.

Така картопля відрізняється екзотичним товарним виглядом. Цінується за надзвичайно високий вміст антиоксидантів, використовується як дієтичний продукт, а також для декоративного оформлення вишуканих страв.

Селище Седнів на Чернігівщині було під окупацією росіян, але біотехнологічна лабораторія підприємства не постраждала.

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