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Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все

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ФОТО: Чернiгiвелiткартопля - фото 1
ФОТО: Чернiгiвелiткартопля

З фіолетової картоплі готують фіолетові чипси або картопляне пюре. Виробник переконує, що на смак – це звичайна картопля, але з високим вмістом антиоксидантів та незвичного кольору.

Селекціонери на Чернігівщині вивели екзотичну картоплю з фіолетовим м’якушем, фото якої показали на сторінці "Чернігівеліткартопля" на сторінці у Facebook.

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У лабораторії схрещували один з перуанських сортів з власним сортом і створили "Чорний Либідь" –середньостиглий сорт картоплі столового призначення.

Така картопля відрізняється екзотичним товарним виглядом. Цінується за надзвичайно високий вміст антиоксидантів, використовується як дієтичний продукт, а також для декоративного оформлення вишуканих страв.

Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все - фото 520106

Селище Седнів на Чернігівщині було під окупацією росіян, але біотехнологічна лабораторія підприємства не постраждала.

Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все - фото 520107

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