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Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Дамблдором і Карлом III

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Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Дамблдором і Карлом III - фото 1

Книга Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" з'явилася у продажу далекого 1997 році. Ностальгійно, чи не так?

Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Альбусом Дамблдором, де зображений також і король Карл III, повідомляє BBC.

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Монета стала вже третьою з серії, присвяченої 25-річчю публікації книги "Гаррі Поттер та філософський камінь", втім першою – на якій зображено портрет короля Чарльза ІІІ.

Дві попередні монети серії містили портрет покійної королеви Єлизавети II, на них також були зображені Гоґвортс і сам Гаррі Поттер. На всіх трьох монетах розмістили малюнки художника Джима Кея, який створив перше повністю ілюстроване видання "Гаррі Поттера і філософського каменю".

Ілюстрація: Монетний двір Великої Британії - фото 520097
Ілюстрація: Монетний двір Великої Британії

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