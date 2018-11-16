Тайтаке: міністр кібербезпеки Японії ніколи не користувався комп'ютером

Відповідальний за кібербезпеку Японії міністр Есітака Сакурада зізнався, що ніколи не користувався комп'ютерами.

Як повідомляється, 14 листопада на засіданні парламенту 68-річного чиновника запитали, чи використовують співробітники АЕС USB-флешки. У відповідь на це Сакурада заявив, що не знає, оскільки "ніколи не користувався комп'ютером".

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Після того, як по залу пройшла хвиля здивування, міністр зазначив, що у молодості він старанно працював і освоювати ПК йому було просто ніколи.

"Я не користуюся комп'ютером, тому що відтоді, як мені виповнилося 25 років, я обіймав адміністративні посади, де секретарі та інші співробітники виконували за мене необхідні дії", – зауважив чиновник, порадивши "звернутися за відповіддю на це питання до фахівців".

Міністр ніколи не мав справи з комп'ютером / gizmodo

Японська опозиція одразу ж зажадала звільнити міністра, адже, на їхню думку, він не відповідає обійманій посаді

"Неймовірно, що хтось, хто не торкався комп'ютера, несе відповідальність за політику кібербезпеки", – зазначив опозиційний депутат Масато Імай.

У відповідь на критику Сакурада заявив, що, як міністр, він справляється зі своєю роботою.

"Такі питання слід ставити не особисто мені, а всьому уряду", – додав чиновник.

Згодом, втім, Сакурада перепросив і поскаржився на те, що не отримав список питань заздалегідь, хоча це передбачено протоколом.

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