Укрзалізниця додала нові функції у додаток для продажу квитків

Укрзалізниця оновила функціонал додатку для продажу квитків. Нововведення торкнуться власників мобільних пристроїв на базі платформи іOS.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов розповів, що тепер можна зберігати квитки у додатку Apple Wallet і автоматично вносити інформацію про поїздку в Google-календар. Про це глава компанії написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Дві корисні функції додали у наш онлайн-сервіс booking.uz.gov.ua, якщо ви працюєте з гаджетами на базі системи іOS, – з сьогоднішнього дня можна зберігати квитки у додатку Apple Wallet і автоматично вносити інформацію про поїздку в Google-календар", – повідомив Кравцов.

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