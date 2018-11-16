Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Укрзалізниця додала нові функції у додаток для продажу квитків

  • 71
Укрзалізниця оновила функціонал додатку - фото 1
Укрзалізниця оновила функціонал додатку / psm7

Укрзалізниця оновила функціонал додатку для продажу квитків. Нововведення торкнуться власників мобільних пристроїв на базі платформи іOS.

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов розповів, що тепер можна зберігати квитки у додатку Apple Wallet і автоматично вносити інформацію про поїздку в Google-календар. Про це глава компанії написав на своїй сторінці у Facebook.

І ще: Коли в Україні поїзди розділять на категорії

"Дві корисні функції додали у наш онлайн-сервіс booking.uz.gov.ua, якщо ви працюєте з гаджетами на базі системи іOS, – з сьогоднішнього дня можна зберігати квитки у додатку Apple Wallet і автоматично вносити інформацію про поїздку в Google-календар", – повідомив Кравцов.

Читайте також: У мережі з'явилися фото рейкових автобусів в аеропорт Бориспіль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1972
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5881
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Укрзалізниця