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Кличко стане викладачем Гарварду
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Володимиру Кличку запропонували викладати в Гарвардському університеті.
Легендарного українського боксера, дворазового чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка запросили викладати в Гарвардському університеті, одному з найпрестижніших навчальних закладів у світі.
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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За словами Віталія, в Гарварді зацікавилися курсом Володимира "Управління викликами". "Володимир вже три чи чотири роки читає лекції в швейцарському університеті Санкт-Галлена. В цьому році йому надійшла пропозиція читати лекції в Гарварді. Це лекції з Challenge Management (управління викликами). Гарвард зацікавився його лекціями і відгуками зі швейцарського університету і він погодився", – розповів Віталій Кличко.
Днями легендарний український боксер Володимир Кличко розповів про свої нові виклики та джерела натхнення. За словами Кличка, він вважає, що прийняв правильне рішення, завершивши спортивну кар'єру.
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