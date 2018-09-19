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Кличко стане викладачем Гарварду

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У Гарварді зацікавилися курсом Володимира "Управління викликами" - фото 1
У Гарварді зацікавилися курсом Володимира "Управління викликами" / thebabel

Володимиру Кличку запропонували викладати в Гарвардському університеті.

Легендарного українського боксера, дворазового чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка запросили викладати в Гарвардському університеті, одному з найпрестижніших навчальних закладів у світі.

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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За словами Віталія, в Гарварді зацікавилися курсом Володимира "Управління викликами". "Володимир вже три чи чотири роки читає лекції в швейцарському університеті Санкт-Галлена. В цьому році йому надійшла пропозиція читати лекції в Гарварді. Це лекції з Challenge Management (управління викликами). Гарвард зацікавився його лекціями і відгуками зі швейцарського університету і він погодився", – розповів Віталій Кличко.

Володимиру Кличку запропонували викладати в Гарвардському університеті - фото 277011
Володимиру Кличку запропонували викладати в Гарвардському університеті

Днями легендарний український боксер Володимир Кличко розповів про свої нові виклики та джерела натхнення. За словами Кличка, він вважає, що прийняв правильне рішення, завершивши спортивну кар'єру.

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Джерело: thebabel
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