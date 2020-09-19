Тайський парк повертатиме туристам сміття поштою

Співробітники національного парку Кхауяй у Таїланді повертатимуть туристам їхнє сміття, яке вони залишили після себе. Як повідомляє BBC, про це заявив міністр навколишнього середовища Варавут Сільпо-Арча.

Сміття відправлятимуть поштою на домашню адресу туристів. Для того, щоб співробітникам було легше знайти порушників, усі відвідувачі будуть зобов'язані вказати дані про себе перед тим, як зайти на територію парку.

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Варавут Сільпо-Арча вже показав першу посилку, яка готується до відправки. До сміття прикріплена записка "Ви забули це в національному парку Кхауяй". Міністр також нагадав, що за викид сміття у парку можуть притягнути й до кримінальної відповідальності – можна отримати до п'яти років тюремного ув'язнення.

Кхауяй – другий за величиною парк у Таїланді. Він займає 2168 квадратних кілометрів, а на його території мешкають 320 видів птахів і 67 видів ссавців, включаючи слонів, ведмедів, тигрів, гібонів і диких свиней. За словами міністра, залишене сміття може серйозно нашкодити цим тваринам.

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