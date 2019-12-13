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Тайський масаж увійшов до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

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Нуад може нагадувати лагідні тортури - фото 1
Нуад може нагадувати лагідні тортури

Експерти ЮНЕСКО визнали тайський силовий масаж унікальним явищем і додали його до списку нематеріальної спадщини людства. Традиційний масаж "Нуад" родом з Таїланду гідний того, щоб його зберігатися і передаватися майбутнім поколінням. Так само, як філософію йоги, музику регі, каталонську акробатику

На відміну від звичайного масажу, тайський "Нуад" – це динамічні вправи, близькі до гімнастики. Подрімати на кушетці при такому масажі не вийде. Використання ароматичних олій не передбачено. Терапевти-масажисти (частіше – масажистки) використовують коліна і плечі для тиску на проблемні точки.

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"Нуад" зародився у селах Таїланду. У кожному селі був свій цілитель, до якого селяни приходили зняти м'язові болі після важкої роботи, відзначають експерти ЮНЕСКО.

Ми ж нагадаємо, що у списку нематеріальної спадщини людства 550 об'єктів!

ЮНЕСКО – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями освіти, культури і науки по всьому світу. Список нематеріальної спадщини не слід плутати зі Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО, куди входять матеріальні об'єкти: архітектурні пам'ятники та природні ландшафти, які ООН намагається охороняти.

Цей масаж дозволяє зняти біль з усіх м'язів - фото 374041
Цей масаж дозволяє зняти біль з усіх м'язів

Щороку виконавчий комітет ЮНЕСКО вирішує, які національні традиції додати до списку нематеріальної спадщини. Наразі момент у списку 550 об'єктів зі 127 країн.

Цьогоріч до цього числа увійшли також:

  • ірландська гра на арфі
  • альпінізм
  • португальська карнавал

Україну в цьому списку представляють петриківський розпис (доданий у 1913 році) і козацькі пісні Дніпропетровської області (1916).

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Джерело: BBC
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