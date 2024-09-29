Тайм-менеджмент: 7 способів пріоритезувати свою роботу

Іноді здається, що роботи більше, ніж часу на її виконання. Як зробити так, щоб важливі справи не губилися серед дрібниць?

Тайм-менеджмент – це комплекс методів і технік для управління часом. Уміння планувати і структурувати свій день, тиждень, місяць і навіть рік дуже спростить ваше життя й обов'язково призведе до успіху.

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Ось сім простих способів, які допоможуть вам розставити пріоритети та працювати ефективніше:

1. Метод "важливо/терміново". Розділіть задачі на 4 групи: важливі й термінові, важливі, але не термінові, термінові, але неважливі, і ні те, ні інше. Почніть з найважливішого.

2. Задайте собі питання "Що станеться, якщо я цього не зроблю?". Це допоможе відсіяти ті справи, які не матимуть серйозних наслідків.

3. Правило "трьох справ". Визначте 3 найважливіші задачі на день і сконцентруйте на них максимальну увагу.

4. Техніка Pomodoro. Поділіть робочий час на інтервали по 25 хвилин, після чого робіть короткі перерви. Це допоможе зосередитися на одній задачі і зменшити вигорання.

5. Делегуйте. Не намагайтеся робити все самотужки. Передавайте частину задач тим, хто може їх виконати.

6. Складайте план на тиждень. Визначте основні цілі на найближчі 7 днів і щоденно звіряйте свої дії з планом.

7. Відмовляйтесь від зайвого. Уміння сказати "ні" – це навичка, яка допомагає зосередитись на важливих справах і не розпорошуватись.

Тайм-менеджмент

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