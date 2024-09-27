Влаштовуємось на роботу: 5 речей, які "старять" ваше резюме

Можна щоденно розсилати кілька десятків резюме, і не отримати жодного запрошення на співбесіду. А можна надіслати всього одне – і кожного разу влучати в ціль.

Фахівці з персоналу запевняють – цікаве, інформативне, повне резюме збільшує ваші шанси отримати запрошення на співбесіду в кілька разів. CATBOSS розповідає про речі, які старять резюме.

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5 речей, які "старять" ваше резюме:

1. Раніше було важливо підкреслити знання Word, Excel і PowerPoint і вказати, що ви – "просунутий користувач ПК". Сьогодні ж користуватися компʼютером вміють навіть діти молодших класів. Ці навички очевидні для більшості професій, тому вказувати додатково про них вже немає потреби.

2. "Комунікабельність та стресостійкість". Ці слова можна знайти майже в кожному резюме серед мʼяких навичок, навіть якщо реально кандидат їх не має. Тож з часом комунікабельність та стресостійкість втратили свій сенс і в більшості випадків рекрутери не звертають на них увагу.

3. Особиста інформація. Адекватного роботодавця під час найму на роботу має цікавить лише професійне життя кандидата, його досягнення та досвід роботи. Якщо вас запитуватимуть на співбесіді "Чи є у вас діти?", "Чи плануєте ви знову народжувати?", "Якого ви року народження?" тощо, потрібно бігти від такого роботодавця якнайдалі.

4. Обсяг на одну сторінку. Раніше існувала думка, що ідеальне резюме має поміщатися на одну сторінку. Якщо ваш досвід і досягнення розтягуються на дві сторінки, не варто видаляти важливе, аби втиснути всю інформацію в одну. Також не варто вказувати всі місця роботи. Щоб ваше резюме було більш актуальним, зазначайте про успіхи та досвід протягом останніх 5-7 років.

5. Помилково вважати, що різноманіття шрифтів та кольорів допоможуть вам вразити рекрутера. Ви, звісно, виділитеся серед інших кандидатів, але, можливо, не з кращого боку.

Також важливо відправляти резюме у правильних форматах, краще зберегти резюме у PDF-форматі.

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