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Тайка Вайтіті покидає кіно, щоб шити іграшки

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Тайка Вайтіті вирішив піти з кіно - фото 1
Тайка Вайтіті вирішив піти з кіно / @jaylclendenin

Відомий режисер Тайка Вайтіті заявив, що йде з кіно. Тепер творець "Кролика Джоджо" шиє іграшки не без почуття гумору.

44-річний новозеландський режисер Тайка Вайтіті, якому принесли славу "Що ми робимо у тінях" та "Кролик Джоджо", продовжує дивувати шанувальників навіть на карантині. На своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього понад 1,6 млн підписників, Тайка поділився фото хендмейд іграшок та зробив гучну заяву.

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"Я йду з кіно. Це правильне рішення, якщо ти можеш принести стільки щастя світові за допомогою шиття. до речі, це кролик і змія. Вони зроблені у сільському стилі, тому потерті шматочки тут навмисно. І в роті у змії язик, а не тампон, розумні ви дупи. Щасливих вічних вихідних", – відзначив Вайтіті, але ніхто з шанувальників не збирається засмучуватись. Очевидно, що зараз ніхто не займається зйомками стрічок і режисер не попрощається зі своїми відданими фанатами.

А тепер зацініть іграшки від Тайки (гортайте галерею):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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