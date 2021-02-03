Тайцю виписали штраф за порушення самоізоляції: виявилося, що його викрали

У кінці жовтня чоловік з прізвищем Чен повернувся на Тайвань з Гонконгу. Двотижневий карантин він вирішив провести у будинку друга. Але щось пішло не так.

1 листопада у його оселю увірвалися колектори, яким приятель Чена був винен грошей. Вони вирішили не церемонитися та викрали його, кого побачили.

Це цікаво: Німець пів року прикидався диспетчером аеропорту: його ледве розкусили

Колектори змусили Чена виплатити борги. Ймовірно, били, адже у нього були травми. Після переказу грошей чоловіка повернули в будинок приятеля.

За допомогою системи відстеження телефонів, Мін'юст дізнався, що Чен покидав місце самоізоляції. Йому прийшов штраф у 100 тисяч тайваньських доларів (приблизно 100 тисяч гривень).

Чен заявив про викрадення у поліцію. Після перевірки його показань штраф скасували, тому що він порушив карантин проти своєї волі. А от колектори зараз перебувають під слідством.

Раніше аналогічний штраф на Тайвані отримав філіппінець, який порушив карантин усього на 8 секунд. Він вийшов у коридор зі свого номера в готелі, щоб залишити речі під дверима сусіда – свого друга, який також сидів на самоізоляції.

Читайте також: Хлопець знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів