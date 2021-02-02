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Німець пів року прикидався диспетчером аеропорту: його ледве розкусили

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Чоловік давав хибні інструкції пілотам - фото 1
Чоловік давав хибні інструкції пілотам

У Берліні правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який кілька місяців видавав себе за представника авіаційної служби. Він давав пасажирським і транспортним літакам і вертольотам, у тому числі поліцейським, хибні та потенційно небезпечні інструкції.

За даними слідства, чоловік незаконно втручався у роботу повітряного транспорту протягом шести місяців. Як уточнюють у поліції, згодом його вказівки ставали все більш і більш професійними та підходили для виконання небезпечних маневрів.

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Під час обшуку у берлінця знайшли дві радіостанції, налаштовані на частоти, необхідні для зв'язку з літаками. На час слідства чоловіка відпустили. Його мотиви у поліції не уточнюють. На щастя, дії німця не привели до яких-небудь нещасних випадків.

Associated Press відзначає, що для затримання підозрюваного поліція направила до його дому вертоліт, щоб спіймати його на гарячому. Берлінець дійсно зв'язався з пілотом вертольота й у результаті був спійманий.

Німець пів року прикидався диспетчером аеропорту: його ледве розкусили - фото 446053

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