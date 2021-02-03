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Хлопець знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів

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Хлопець знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів - фото 1

28-річний сортувальник старих речей на Тайвані Хуан Чі-лунь знайшов кілька червоних конвертів з грошима в одязі, який містяни здали на благодійність.

Хлопець старанно розподіляв речі, зібрані для нужденних, і виявив серед одягу 284 тисячі нових тайваньських доларів (близько 10 тисяч американських доларів). Він відразу повідомив про знахідку начальнику, той передав мішок з речами і грошима в поліцейський відділок. Правоохоронці знайшли серед одягу документи 72-річної власниці грошей Чжоу.

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Як з'ясувалося, чоловік Чжоу не знав, що в старих речах лежать конверти з грошима, і здав одяг. Дружина пояснила, що відкладала ці гроші на пенсію і весільний подарунок для дочки. У знак подяки за повернення заначки Чжоу принесла Чі-Луню і його колегам кошик яблук.

Хлопець знайшов у секонд-хенді 10 тисяч доларів - фото 446159

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Джерело: upi
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