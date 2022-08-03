Тачки в дорозі: дивіться онлайн повноцінний трейлер мультфільму від Pixar

Анімаційна студія Pixar опублікувала трейлер мультиплікаційного серіалу "Тачки в дорозі". У центрі сюжету знову опиняться найкращі друзі Блискавка МакКвін та Метр, які вирушать у довгу подорож.

Так, анонсований торік мультсеріал "Тачки в дорозі" (Cars on the Road) нарешті отримав повноцінний трейлер та дату прем'єри на стрімінговій платформі Disney+.

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У мультсеріалі з'являться практично всі герої франшизи "Тачки", проте головними персонажами залишаться Блискавка МакКвін та Метр. Відповідно до жанру Road Movie пара друзів вирушить у довгу подорож, де їм доведеться зіткнутися з новими друзями та лякаючими ситуаціями.

У першому сезоні мультсеріалу "Тачки в дорозі" буде дев'ять серій, прем'єра призначена на 8 вересня 2022 року.

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