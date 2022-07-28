У мережі з'явився тизер анімації "Піноккіо" від Гільєрмо дель Торо: дивіться трейлер

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив тизер-трейлер першого анімаційного фільму Гільєрмо дель Торо "Піноккіо", над яким він працював понад 10 років. Дивіться трейлер stop-motion фільму!

Гільєрмо дель Торо – мексиканський кінорежисер, який відомий фільмами у жанрах фентезі. Його стиль похмурий та такий, що тримає глядачів у напрузі.

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Прем'єра "Піноккіо" від Гільєрмо дель Торо на стримінгу Netflix відбудеться у грудні 2022 року.

Події в анімації "Піноккіо" будуть розгортатися в Італії 1930-х років, коли правив фашистський диктатор Беніто Муссоліні. В основі сюжету – історія письменника Карло Колоді "Пригоди Піноккіо".

Відомо, що над озвучкою персонажів працювати такі зіркові актори, як Том Хенкс, Юен Макгрегор, Тільда Свінтон, Девід Бредлі, Крістоф Вальц, Кейт Бланшетт, Фінн Вулфхард і Рон Перлман.

Дивіться трейлер анімаційного фільму "Піноккіо" від Гільєрмо дель Торо:

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