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"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивіться трейлер фільму за легендарною грою
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У мережі з'явився перший трейлер фільму за грою "Dungeons And Dragons". Історію екранізують та покажуть на великих екранах вже у 2023 році. Дивіться епічний трейлер українською!
У фантастичному екшені "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" з'являться такі зіркові актори, як Кріс Пайн, Мішель Родрігес, Г'ю Ґрант, Реге-Жан Пейдж, Джастіс Сміт, Софія Лілліс та інші, а режисером став Джон Френсіс Делі.
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Прем'єра в Україні запланована на 2 березня 2023 року.
Чарівний злодій та група умілих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. Пориньте у фантастичний світ захопливої пригоди", – йдеться в описі до фільму.
Дивіться офіційний трейлер українською "Підземелля і дракони: Честь злодіїв":
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