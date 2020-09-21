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Стівену Кінгу – 73: найкращі екранізації за творами короля жахів, які соромно не знати
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Сьогодні, 21 вересня, 73 року виповнюється американському письменнику Стівену Кінгу. Кінг – Король жахів, майстер містичних історій, чиї твори екранізували понад 100 разів. До вашої уваги найкращі кіноадаптації його книг!
На рахунку Стівена Кінга, який працює в різних жанрах, 60 опублікованих романів, близько двохсот оповідань, п'ять наукових творів. Написані Кінгом книги продаються по всьому світу. Його твори надихнули багатьох режисерів на створення художніх фільмів, за його книжками театрали ставили вистави, художники малювали комікси...
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1408
Гра Джона Кьюсака і винахідливість режисера Мікаеля Хофстрьома вимагають, щоб цей фільм був в нашому списку. До того ж 1408 – крута ілюстрація до того, що зло в історії Кінга може зробити з тими, хто заперечує його існування. Письменник-скептик заходить в проклятий номер з відчуттям переможця. А з чим він виходить (і чи виходить взагалі) – побачите самі.
Містер Мерседес (серіал)
На заході своєї кар'єри в руки досвідченого детектива Білла Ходжеса потрапила незвичайна справа. 16 людей безжально задавив хтось на Мерседесі. Доказів нема, зі свідків ніхто не вижив. Ходжесу так і не вдалося знайти вбивцю. Два роки по тому Білл отримує відеопослання від якогось Містера М, який, за його ж визнанням, винен у вбивстві тих людей. Ходжес плює на обережність і, вже будучи на пенсії, знову береться за розслідування.
Втеча з Шоушенка
Фільм Френка Дарабонта вже багато років займає головні рядки в рейтингах. Історія дружби в'язнів Реда і Енді захоплює глядачів з усього світу, дарує надію та нагадує про те, що впадати у відчай не можна. До 200-річного білого дуба, де Енді залишив лист Реду, приїжджали фанати з усього світу довгі роки, до 2017 року, коли дерево вирішили спиляти, бо до цього його зламав вітер і поруч було просто небезпечно стояти.
Долорес Клейборн
Віра Донован – одна з найбагатших жінок маленького американського острова, і Долорес Клейборн все життя пропрацювала в її будинку. Жінка ніколи не віддалялася від острова більш ніж на 50 миль. Її чоловік був п'яницею і забіякою, загиблим під час нещасного випадку, а дочка Селіна, стала журналісткою, не гостює в неї вже більше 10 років. Однак привід відвідати матір у дочки все ж з'явився: Долорес підозрюють у вбивстві господині, адже саме їй заповідано все майно.
Сяйво
Невдасі письменнику Джеку Торренсу пропонують чудовий заробіток. Всю зиму він разом зі своєю сім'єю, дружиною і сином, має наглядати за порожнім гірським готелем Оверлук, який відкриє свої двері навесні. Джек бачить в цій пропозиції можливість заощадити на житло, заробити грошенят і попрацювати над новим романом в тиші і спокої. Але щось зловісне, що живе в стінах готелю, починає повільно зводити героя з розуму.
Воно
Фільм про дорослішання і справжню дружбу. Дружбу, яка може впоратися навіть з таким породженням пекла, як інфернальний серійний вбивця в образі клоуна Пеннівайза. Протистояти йому наважуються тільки семеро школярів з Клубу невдах. Нашумілий серіал Дивні дива відродив моду на стилістику хорорів і наукової фантастики того часу, а Воно старанно намагається під неї підлаштуватися, рекрутувавши навіть з цього шоу одну з головних зірок Фінна Вольфхарда.
Зелена миля
Топ зі списку екранізацій творів, які створював Стівен Кінг, вже давно став вотчиною американського кінорежисера, сценариста і продюсера Френка Дарабонта. Зелена миля змушує по-іншому дивитися на правосуддя, протистояння добра і зла, правди і брехні, а також на людей в загальному. Картина має дивний гуманний зміст в садистській формі. Тут ті, кого слід було б зневажати, викликають повагу і бажання допомогти, а самопроголошеним силам добра бажаєш смерті в муках.
Серця в Атлантиді
Драма про учня і наставника, розіграна з найкращим в світі актором Ентоні Хопкінсом. Є підозра, що вся сюжетна лінія Світу Дикого Заходу, в якій герой Хопкінса зустрічається з самим собою в дитинстві, виросла з цього пронизливого фільму. А ще Серця в Атлантиді хороші тим, що досліджують сексуальний підтекст у творчості Кінга.
11/22/63 (серіал)
Учитель англійської мови Джейк Еппінг отримує можливість подорожувати в часі. Точніше отримує доступ до тимчасового порталу, що веде в 1958 рік. Власник порталу, вмираючий старець, просить Джейка вирушити в минуле і запобігти вбивству Джона Кеннеді. Порятунок життя президента може врятувати країну від безлічі помилок і катастроф, і Еппінг вирішує виконати останнє прохання вмираючого.
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