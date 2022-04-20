"Та йдіть н***й": Володимир Дантес відреагував на заборону відвідувати Росію

Росія внесла до "чорного списку" Володимира Дантеса. Тепер співаку заборонений в'їзд до країни-агресорки на цілих 50 років. Як ви вже зрозуміли, він не надто засумував, виклавши своє звернення в інстаграмі.

Володимирові Дантесу й низці інших українських зірок заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Співак настільки засмутився, що послав усіх у країні-агресорці слідом за російським кораблем.

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У своєму інстаграмі він виклав сторіс. У ньому Володимир Дантес відреагував на заборону відвідувати Росію протягом половини століття. Себто, до 2072 року.

Спочатку оголосили ворогом РФ. Потім заборонили в’їзд до цієї країни. Та йдіть н***й!, – наголосив він.

Зазначимо, що разом із ним до списку потрапили Антон Птушкін, Макс Барських, Андрій Данилко, Андрій Бєдняков, Діма Монатік, Світлана Лобода та інші українські зірки.

Напередодні Дантеса назвали ще й ворогом Росії. У цьому списку для нього виділили місце після вихваляння батальйону "АЗОВ", а також заклику мешканців Росії виходити на протести проти війни.

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