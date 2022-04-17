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Леся Нікітюк потролила затоплення "Москви", саркастично переспівавши відому пісню
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З перших днів війни українська шоувумен Леся Нікітюк активно волонтерить, однак вона не забуває підіймати настрій українцям своєю творчістю. Днями артистка випустила новий кумедний трек, який присвятила потонулому крейсеру "Москва".
Леся Нікітюк переспівала пісню "Залишайся, хлопче з нами" з відомого мультика "У синьому морі, у білій піні". Новий переспів композиції, анімаційний кліп до якої вийшов на каналі Нікітюк в YouTube, претендує стати ще одним хітом війни.
І ще: ART Оборона: Monatik присвятив новий трек українською ЗСУ, теробороні та волонтерам
В образі русалки Леді Ле висміяла екіпаж судна та згадала уже легендарну фразу прикордонників з острова Зміїний. А ще українська телеведуча не упустила можливості потролити російський крейсер "Москва", який пішов на дно у Чорному морі.
Нова морська пісня про затоплення російського корабля від Лесі Нікітюк: слухайте онлайн
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