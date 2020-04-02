Сюжет журналістки епічно зіпсував батько: відео

Через карантин ця ведуча змушена сидіти вдома, і вести трансляцію довелося прямо з кухні. Але щось пішло не так.

Під час карантину журналістці телеканалу SNN Джесіці Ленг довелося знімати сюжет у себе вдома.

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Однак пряме включення було зіпсоване її батьком. Відео конфузу опубліковано в Twitter. Так, дівчина попросила свою маму виступити в ролі оператора. "Мамо, ти що робиш?" – запитала Джесіка, коли побачила дивні жести мами, що намагається зупинити свого чоловіка.

Потім журналістка побачила, що в кадрі з'явився її батько, який натягував футболку.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5 — Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020

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