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Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

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Сам фотограф на скейті ніколи не катався - фото 1
Сам фотограф на скейті ніколи не катався / flysfo

Фотограф показав особливість скейтбордерської культури в Каліфорнії.

Скейтбордерська культура в Каліфорнії у 70-ті роки залишила свій відбиток на спорті і на американській культурній ідентичності.

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Фотограф Хью Холланд ідеально показав дух цього розквіту в своєму фотопроекті "Тільки місцеві: скейтбординг в Каліфорнії у 1975-1978 роках".

Цікаво, що скейтерський золотий вік був спровокований посухою, яка трапилася в штаті саме у 70-ті: басейни і водостічні канави стояли без води, і молодь облюбувала їх для катання на дошках. Сам фотограф на скейті не катався, а просто провів три роки, знімаючи цих підлітків і їх унікальну субкультуру.

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275985
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275986
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275984
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275983
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275981
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275980
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275979
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275978
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275977
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275976
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років - фото 275975
Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

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Джерело: flysfo
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