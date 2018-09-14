Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Сам фотограф на скейті ніколи не катався / flysfo

Фотограф показав особливість скейтбордерської культури в Каліфорнії.

Скейтбордерська культура в Каліфорнії у 70-ті роки залишила свій відбиток на спорті і на американській культурній ідентичності.

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Фотограф Хью Холланд ідеально показав дух цього розквіту в своєму фотопроекті "Тільки місцеві: скейтбординг в Каліфорнії у 1975-1978 роках".

Цікаво, що скейтерський золотий вік був спровокований посухою, яка трапилася в штаті саме у 70-ті: басейни і водостічні канави стояли без води, і молодь облюбувала їх для катання на дошках. Сам фотограф на скейті не катався, а просто провів три роки, знімаючи цих підлітків і їх унікальну субкультуру.

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

Каліфорнія в унікальних знімках 70-х років

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